Загорелся орловский мусорный полигон на Итальянской

В эти минуты пожарные ликвидируют возгорание

По предварительной информации площадь возгорания около 100 квадратных метров. Угрозы распространения нет в связи с тем что холодная погода и снег не дают активно распространяться огню. Однако, ситуация может измениться в случае если пожар перейдет в глубинные слои мусора как было несколько лет назад. Тогда пожар летом длился два месяца и окончательно был погашен только с приходом проливных дождей.

Напомним, что недавно орловский полигон попал под критику «зеленых», которые отмечают катастрофичное состояние окружающей среды в районе полигона и вопиющие нарушения законодательства. Сейчас в Орловской области выбран региональный мусорный оператор, который обязан выстроить логистику доставки мусора, выбрать компании осуществляющие его перевозку и переработку, назначить тариф для оплаты.

ИА Орелград