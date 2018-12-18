Загорелся орловский мусорный полигон на Итальянской

18.12.2018 | 13:14 Новости

В эти минуты пожарные ликвидируют возгорание

По предварительной информации площадь возгорания около 100 квадратных метров. Угрозы распространения нет в связи с тем что холодная погода и снег не дают активно распространяться огню. Однако, ситуация может измениться в случае если пожар перейдет в глубинные слои мусора как было несколько лет назад. Тогда пожар летом длился два месяца и окончательно был погашен только с приходом проливных дождей.

Напомним, что недавно орловский полигон попал под критику «зеленых», которые отмечают катастрофичное состояние окружающей среды в районе полигона и вопиющие нарушения законодательства. Сейчас в Орловской области выбран региональный мусорный оператор, который обязан выстроить логистику доставки мусора, выбрать компании осуществляющие его перевозку и переработку, назначить тариф для оплаты.

ИА Орелград

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования