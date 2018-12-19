В Орле задержали наркомана, избившего девушку

19.12.2018 | 12:25 Новости, Происшествия

Инцидент случился сегодня ночью

Сотрудники полиции в Орле задержали мужчину, который избивал девушку в квартире на улице Матвеева, сообщили в УМВД по Орловской области.

Полицию вызвала соседка, ставшая свидетелем инцидента. Она рассказала дежурному, что в квартире рядом кричит и просит о помощи девушка. Сотрудники МВД быстро приехали на место происшествия. Дверь в квартиру, откуда доносились крики, была открыта.

Полицейские оттащили мужчину, избивавшего девушку. Он сопротивлялся и вел себя неадекватно. Для орловчанки сотрудники МВД вызвали скорую — на ее теле были множественные ушибы и синяки. По ее словам, ее знакомый мог начать избивать ее, приняв наркотики.

ИА «Орелград»

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