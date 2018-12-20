Под Орлом мужчина зарезал брата во время пьянки и скрылся

20.12.2018 | 16:50 Новости, Происшествия

СУ СКР по Орловской области возбудил уголовное дело по факту убийства 36-летнего орловца 19 декабря в деревне Малая Плота Малоархангельского района.

В ходе розыска силовикам удалось задержать преступника. Им оказался брат погибшего. Он сознался в содеянном, сообщив, что зарезал своего брата во время конфликта.

Уточняется, что до инцидента братья вместе распивали спиртные напитки.

«В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба регионального ведомства.

ИА «Орелград»

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