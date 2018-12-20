В Орле изъяли свыше 90 кг контрафактной красной икры

Проверку провели сотрудники региональной полиции и Роспотребнадзора.

В преддверии новогодних праздников сотрудники Роспотребнадзора и УМВД по Орловской области провели совместную проверку нескольких торговых точек областного центра на выявление некачественных продовольственных товаров. В частности, проверяли магазины, торгующие красной икрой.

В результате проверки в трех магазинах было изъято порядка 93 килограммов икры, расфасованной в жестяные банки массой 140 и 130 граммов, а также в пять пятисотграммовых пластиковых контейнеров.

«Изъятый товар помещен в камеру хранения с соблюдением необходимых условий для хранения данной категории продукции. Сотрудниками Роспотребнадзора произведен отбор проб икры, которые направлены на экспертизу в испытательные лабораторные центры, где пройдут их исследования на все показатели качества и безопасности», — сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области.

ИА «Орелград»