В Орле юноши и девушки помолятся друг за друга ночью

Орловскую молодежь позвали на необычное таинство.

В ночь с пятницы на субботу, 21-22 декабря, в Богоявленском соборе Орла пройдет молодежная божественная литургия. Инициативу благословил митрополит Орловский и Болховский Антоний. Начало богослужения — в 23:30.

Как пояснили в Орловской митрополии РПЦ, в храме соберутся участники молодежных движений. Перед началом, в 22:30, священник Дионисий Костомаров-фон Дитц прочитает для всех желающих просветительскую лекцию об истории и содержании литургии. Богослужебные песнопения исполнит Мужской хор Богоявленского собора.

«Христиане первых веков собирались на молитву ночью, — отмечают организаторы из молодежного движения «Богоявленская семья». — Молитва в ночной тиши с братьями и сестрами по вере — что может быть радостней!»

Организаторы приглашают всех желающих помолиться вместе друг за друга.

ИА «Орелград»