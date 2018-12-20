В Орле юноши и девушки помолятся друг за друга ночью

20.12.2018 | 12:27 Новости, Общество

Орловскую молодежь позвали на необычное таинство.

В ночь с пятницы на субботу, 21-22 декабря, в Богоявленском соборе Орла пройдет молодежная божественная литургия. Инициативу благословил митрополит Орловский и Болховский Антоний. Начало богослужения — в 23:30.

Как пояснили в Орловской митрополии РПЦ, в храме соберутся участники молодежных движений. Перед началом, в 22:30, священник Дионисий Костомаров-фон Дитц прочитает для всех желающих просветительскую лекцию об истории и содержании литургии. Богослужебные песнопения исполнит Мужской хор Богоявленского собора.

«Христиане первых веков собирались на молитву ночью, — отмечают организаторы из молодежного движения «Богоявленская семья». — Молитва в ночной тиши с братьями и сестрами по вере — что может быть радостней!»

Организаторы приглашают всех желающих помолиться вместе друг за друга.

ИА «Орелград»

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