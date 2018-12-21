В Орле начались аресты новогодних подарков

21.12.2018 | 13:38 Новости, Общество

Сотрудники Роспотребнадзора отчитались о новогодних проверках.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области, проверки проводятся в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также учреждений социального обеспечения и мест организованного проведения культурно-массовых мероприятий в рамках проведения новогодних праздников.

Нарушения обязательных требований уже выявлены на трех объектах питания и 14 объектах, осуществляющих реализацию кондитерских изделий в составе детских подарков. Наложен арест на кондитерскую продукцию объемом 1,1 кг, находившуюся в реализации без маркировки, а также на 25 единиц упаковки для формирования подарочных наборов, не имеющей маркировки.

Всего было составлено 32 протокола об административных правонарушениях.

ИА «Орелград»

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