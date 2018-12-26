«Справедливая Россия» рассказала о новогодних слезах орловцев

Новый год будет еще тяжелее уходящего, утверждают в партии.

Орловское региональное отделение «Справедливой России» распространило статью «Новогодние слезы среднестатистического орловчанина», в которой утверждает, что в 2019 году жителей Орловской области ожидают еще большие трудности, чем в уходящем 2018 году.

«По итогам 9 месяцев текущего года было подсчитано, что средний житель Орловской области примерно на 60% беднее среднего россиянина. Казалось бы, региональные и муниципальные власти должны беречь народ и помогать ему выживать в условиях и так суровой федеральной повестки. Но интересы элитного меньшинства в очередной раз перевешивают, и накануне праздников Орловский горсовет решил судьбу мелочи в наших карманах», — указано в материале.

В новом году по карманам орловцев ударят пенсионная реформа, повышение НДС, увеличение тарифов ЖКХ на 1,7% и на вывоз мусора — до 135 рублей в месяц. Кроме того, до 20 рублей подорожал проезд в транспорте за наличные.

«Практика же договоренностей ЕР и КПРФ в пользу каких-либо бенефициаров осечек не дает. Выступавший против повышения тарифа на проезд коммунист Дынкович на сессию не явился… И эти люди собираются памятник Сталину ставить, а проголосовать «против течения» силы духа не имеют», — говорится в тексте.

Глава реготделения Руслан Перелыгин указывает, что власти поддерживают транспортные предприятия, а горожан не поддерживает никто.

«Вот у нас как раз такой регион, где власть должна не только инвесторов привлекать и производителей поддерживать, но и людей беречь, взвешивать свои решения, просчитывать, чем они оборачиваются для орловчан», — аргументировал Перелыгин.

ИА «Орелград»