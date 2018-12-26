В Орловской области построили 70 км дорог

26.12.2018 | 12:53 Новости, Общество

Еще 193 км асфальтового покрытия отремонтировали

За 2018 год в Орловской области построили более 70 километров новых дорог, еще 193 километра было отремонтировано, рассказал губернатор региона Андрей Клычков на пресс-конференции.

«У нас появилось новых 71,5 км дорог, 193 км дорог отремонтировано», — заявил он.

По словам Клычкова, объем Дорожного фонда Орловской области в 2018 году составил 4,6 млрд рублей. Бюджет израсходовали на 99%. Губернатор подчеркнул, что примерно 9 из 10 подрядчиков, которые работали на дорогах в этом году, — местные.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2018 год

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