Эксперты оценили зоны охраны Красного моста

Исследование провели специалисты из Санкт-Петербурга.

В Орле подписан акт по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы. Она коснулась проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Красный мост». Напомним, что его планируется отреставрировать. Заказчиком выступила компания, разработавшая проект.

Эксперты одобрили его. По их мнению, а в комиссию входили три человека, предложенные зоны охраны отвечают требованиям федерального законодательства. Также одобрен режим использования территории Красного моста.

В частности, там допускается проведение работ, необходимых для восстановления, реконструкции и сохранения объекта культурного наследия регенерация историко-градостроительной и природной среды, восполнение частично или полностью утраченных элементов сооружения, проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия и другое.

Не допускается «любая хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению, искажению внешнего облика объекта культурного наследия, нарушающая его целостность и создающая угрозу его повреждения, разрушения или уничтожения».

Кроме того, запрещено создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на грунты в зоне их взаимодействия с объектом культурного наследия.

ИА «Орелград»