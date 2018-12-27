Орловский суд рассмотрел необычное дело о содержании животных

27.12.2018 | 11:00 Новости, Общество

Жителя Болховского района вызвали в суд за навоз

Как сообщает Болховский районный суд, вынесено решение по иску управления ветеринарии Орловской области. Ведомство выступило в защиту неопределенного круга лиц. Ответчиком стал местный житель, которого уличили в «ненадлежащем содержании в личном подсобном хозяйстве домашних животных».

Как следует из материалов дела, мужчина «не выполняет обязательные ветеринарные профилактические мероприятия и диагностические исследования свиней, требования к условиям содержания свиней в целях их воспроизводства и выращивания, реализации».

Более того, на протяжении нескольких лет ответчиком «допускается загрязнение навозом двора и окружающей территории в результате его складирования непосредственно на земле, что может привести к неблагоприятным последствиям».

Кстати, ЛПХ оказалось не таким уж и маленьким. В нем содержится более 100 свиней. Суд установил, что владелец хозяйства «не обеспечивает безвыгульное содержание свиней в закрытом для доступа диких птиц помещении, исключающее контакт с животными других видов и доступ посторонних лиц».

Исковые требования были удовлетворены. Ответчика обязали привести свою «ферму» в соответствие с ветеринарными правилами. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»

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