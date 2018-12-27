В Орле оцифруют записи ЗАГС за последний век

Орловские налоговики готовятся работать с новыми сервисами.

Опыт масштабных цифровых проектов, основанных на работе с большими данными, позволяет быстро и качественно решать государственные задачи, в том числе, не всегда связанные с налоговым администрированием. Об этом сообщает управление ФНС России по Орловской области.

Как рассказала замруководителя ведомства Елена Михайлова, одним из таких проектов является Единый реестр ЗАГС. Он начал работу с 1 октября 2018 года. Программное обеспечение разработала ФНС России. В реестре будет осуществляться государственная регистрация всех видов записей актов. А налоговая служба выступает как оператор системы.

«Сейчас в ЕГР ЗАГС в едином облаке, к которому имеют доступ все органы ЗАГС России, уже собираются новые данные о рождении, регистрации брака, смене фамилии и другие, — проинформировала Елена Михайлова. — Планируется, что до 2021 года будет оцифрована и внесена в Единый реестр вся информация о записях, начиная с 1926 года».

Считается, что появление нового единого федерального ресурса об актах гражданского состояния обеспечит все государственные органы и ведомства полной и достоверной информацией.

ИА «Орелград»