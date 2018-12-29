Археологи отчитались об экспедиции в Орел

Липецкие ученые обследовали участок под строительство дороги.

Исследование провели сотрудники НПЦ «Липецкая Археологическая Экспедиция». Они обследовали участок, выделенный под строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения от Болховского шоссе до Наугорского шоссе на территории Орловского района и города Орла.

Согласно федеральному законодательству, перед началом работ ученые должны осмотреть участок на наличие и отсутствие археологических объектов. Судя по акту экспертизы, Орел в этом плане ничем не отличился. Ученые не обнаружили признаков культурного слоя, древних сооружений, конструкций, погребений, артефактов и остеологического материала.

То есть дорогу строить можно. Ее общая протяженность составит 2 км. Она начнется у Болховского шоссе, в месте пересечения с улицей Раздлольной, поднимется по склону высокой водораздельной террасы левого берега Оки вдоль микрорайона Болховский и выйдет к Приборостроительной улице у микрорайона Наугорской.

ИА «Орелград»