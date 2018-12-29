В Орле возле УВМ столкнулись внедорожник и легковушка

Пострадал водитель легкового автомобиля

В Орле в ДТП напротив здания УВМ пострадал водитель автомобиля Chevrolet Aveo, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Авария случилась 28 декабря в 12 часов. Из сообщения госавтоинспекции следует, что водитель автомобиля Mitsubishi L-200 ехал по прилегающей территории и при выезде на дублер Московского шоссе врезался в легковушку. На фотографии видно, что удар пришелся в водительскую дверь.

Потребовалась ли водителю Chevrolet госпитализация, не сообщается.

ИА «Орелград»