В Орле возле УВМ столкнулись внедорожник и легковушка

29.12.2018 | 10:26 Новости, Происшествия

Пострадал водитель легкового автомобиля

В Орле в ДТП напротив здания УВМ пострадал водитель автомобиля Chevrolet Aveo, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Авария случилась 28 декабря в 12 часов. Из сообщения госавтоинспекции следует, что водитель автомобиля Mitsubishi L-200 ехал по прилегающей территории и при выезде на дублер Московского шоссе врезался в легковушку. На фотографии видно, что удар пришелся в водительскую дверь.

Потребовалась ли водителю Chevrolet госпитализация, не сообщается.

ИА «Орелград»

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