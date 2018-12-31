В тройном ДТП на «Орел-Ефремов» пострадали два водителя

Авария случилась вечером в воскресенье

На трассе «Орел-Ефремов» случилось тройное ДТП, в котором пострадали два человека, сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Инцидент произошел 30 декабря в 17:35. Инспекторы установили, что водитель «Газели», ехавший со стороны Орла, в районе 23-го километра врезался во встречный Renault Logan. После этого грузовик ударил еще и Renault Symbol. По снимкам с места происшествия видно, что «Газель» перевернулась, а Symbol получил весомые повреждения передней части.

Водители этих двух транспортных средств получили травмы и были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.

ИА «Орелград»