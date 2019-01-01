Орловские единороссы возьмутся за Должанскую ЦРБ

Реготделение партии власти высказало свою позицию по скандальной ситуации.

Как уже рассказывал «Орелград», жителей Должанского района встревожила информация о том, что областные власти планируют объединить местную ЦРБ с ливенской больницей. Вопрос был заслушан на заседании профильного комитета облсовета народных депутатов. Информация нашла там лишь косвенное подтверждение.

Орловское региональное отделение партии «Единая Россия» высказало обеспокоенность данной ситуацией. Партийцы отмечают, что «возможное объединение Должанской и Ливенской ЦРБ вызвало негативную реакцию как жителей, так и исполнительной и законодательной власти Должанского района».

— Люди опасаются, что реорганизация может привести к снижению доступности и качества медицинской помощи, — пояснили в партии. Считаем необходимым всесторонне изучить данную ситуацию, в том числе в ходе проведения выездного приема региональной общественной приемной с участием депутатов облсовета и должностных лиц департамента здравоохранения.

«При принятии решения считаем необходимым руководствоваться в первую очередь соблюдением прав жителей Должанского района на доступную и качественную медицинскую помощь, — добавили в реготделении партии. — Решение должно приниматься не кулуарно в кабинетах чиновников, а в ходе широкого всестороннего обсуждения и анализа ситуации».

ИА «Орелград»