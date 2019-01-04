Качество орловского урожая вызвало сомнения

Россельхознадзор отчитался о результатах проверок.

Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в 2018 году было проведено 241 контрольно-надзорное мероприятие в области качества и безопасности зерна и продуктов его переработки. Из них 60 проверок были проведены совместно с органами прокуратуры.

— Выявлено 160 правонарушений, составлено 155 протоколов об административных правонарушениях, — сообщили в ведомстве. – Вынесено 163 постановления о привлечении к ответственности в виде штрафа на сумму 2,2 млн рублей и 30 постановлений об ответственности в виде предупреждения.

В управлении уточнили, что за отчетный период было прекращено и приостановлено действие 35 деклараций о соответствии на зерно и продукты его переработки, В целом было проконтролировано свыше 1,5 млн тонн зерна.

В ходе проверок было установлено, что 202,5 тысячи тонн хранилось в условиях, не обеспечивающих безопасность зерна и сохранность его потребительских свойств. Еще 112 тысяч тонн не соответствовало требованиям нормативных документов по показателям качества и безопасности.

— 114 тысяч тонн зерна было выпущено в обращение без оформления деклараций, — уточнили в Россельхознадзоре. — При закупках для госнужд было проконтролировано свыше 107,4 тонн крупы, из них 3,35 тонны не соответствовали требованиям нормативных документов.

ИА «Орелград»