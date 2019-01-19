В Мценске сосульки едва не убили ребенка

Возбуждено уголовное дело.

В Мценске на 11-летнего ребенка с крыши дома упала наледь, ребенок госпитализирован с переломом ключицы, сообщили в Следственном комитете по Орловской области.

Инцидент произошел 18 января на улице Мира. Наледь рухнула на мальчика с крыши четырехэтажного многоквартирного дома.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося. В рамках расследования СК изъял документы в управляющей компании и назначил экспертизы.

«В рамках расследования уголовного дела следствие намерено дать правовую оценку действиям (бездействию) сотрудников коммунальных служб, ответственных за данный участок, на предмет своевременности очистки снежного покрова и безопасности оказываемых услуг», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что ход расследования взял на личный контроль глава управления СК по Орловской области Анатолий Щуров.

ИА «Орелград»