Депутат попросил прокуратуру списать долги орловцев за газ

21.1.2019 | 12:15 ЖКХ, Новости, Политика

Лидер местных либерал-демократов Андрей Куцын обратился к прокурору области.

Депутат облсовета, лидер орловского отделения ЛДПР Андрей Куцын обратился к прокурору Орловской области Ивану Полуэктову с просьбой обратиться в суд для списания долгов жителей региона за газ. Об этом сообщает сайт партии.

Куцын привел в пример прецедент из Чечни, где суд по иску прокуратуры обязал «Газпром межрегионгаз Грозный» списать с жителей 9 млрд рублей долгов.

«Аналогичные обстоятельства имеют место и в нашем регионе. Население Орловской области находится в крайне затруднительном материальном положении. <…> Жители Орловской области ничем не отличаются от проживающих на территории Чечни и имеют те же права на подобную льготу», — указано в обращении.

Куцын предложил Полуэктову подать в суд на «Газпром межрегионгаз Орел» и добиться списания долгов за газ.

По данным на сентябрь 2018 года, задолженность жителей Орловской области перед «Газпром межрегионгаз Орел» составляла 168 млн рублей, просроченная задолженность – 99 млн.

  • 18 января суд в Грозном обязал местный «Газпром» списать долги местных жителей за газ по иску прокуратуры Чечни, которая утверждала, что долги вызывают «социальную напряженность» и могут спровоцировать массовые протесты.
  • После этого депутаты из Смоленской области, Чувашии и Башкирии обратились в прокуратуру с просьбой списать долги населения в их регионах.
  • Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал простить долги всем россиянам и отработать новый механизм, чтобы все жители имели доступ к энергоносителям. «Я считаю, что природные ресурсы должны быть национализированы», — сказал он изданию Инфо24.
  • Ранее глава фракции КПРФ в орловском облсовете назвал «хорошей идеей» возможное обращение в прокуратуру. Однако в обкоме еще не обсуждали инициативу.

ИА «Орелград»

 

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