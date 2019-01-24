В Орле могут отложить повышение цены проезда до 20 рублей

Депутаты горсовета так и не смогли получить гарантий, что до 1 февраля вопрос сдвинется

Комитет горсовета заслушал транспортный отдел администрации Орла, и выяснилось, что из более чем 400 маршруток оборудованы терминалами для оплаты банковским картами всего 74 единицы.

Напомним, что на прошлой сессии городского совета в конце декабря депутаты приняли решение о повышении платы за проезд до 20 рублей наличными и 17 рублей безналом при условии установки во всем подвижном составе специальных терминалов бесконтактной оплаты.

Однако на сегодняшний момент даже подвижной состав муниципального предприятия ТТП не оборудован терминалами, не говор о частных перевозчиках.

Депутат от КПРФ Иван Дынкович потребовал от чиновников предоставить ему список транспортных средств, оборудованных для безналичной оплаты, и обвинил мэрию в бездействии.

Коллеги по цеху из «Единой России» поспешили успокоить Дынковича и сообщили, что 31 января состоится заседание, на котором еще раз будет рассмотрен этот вопрос. Если в маршрутках не окажется терминалов, то решение о поднятии тарифов до 20 рублей будет перенесено на неопределенный срок.

Тем временем в маршрутках Орла уже появились объявления о повышении стоимости до 20 рублей.

По словам депутата Раисы Дубровской, в начале недели мэр Орла Василий Новиков провел встречу с перевозчиками. По ее словам, состоялся довольно жесткий разговор.

Вынесли ли из него опыт перевозчики, станет ясно к 1 февраля.

ИА «Орелград»