Орловец не смог зарезать отчима

Он поссорился с ним во время совместной пьянки

Следственный комитет задержал 34-летнего жителя Троснянского района, который попытался убить отчима во время распития спиртных напитков, сообщили в орловском управлении ведомства.

Инцидент произошел 27 января. Мужчина выпивал вместе с отчимом и матерью. В процессе посиделки орловец поссорился с ними, схватил нож и вонзил его в шею отчима. Тот выжил только благодаря своевременному вмешательству приехавших медиков.

«В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в СК.

На мужчину возбудили дело по статье «Покушение на убийство».

ИА «Орелград»