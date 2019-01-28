Орловец не смог зарезать отчима

28.1.2019 | 11:42 Новости, Происшествия

Он поссорился с ним во время совместной пьянки

Следственный комитет задержал 34-летнего жителя Троснянского района, который попытался убить отчима во время распития спиртных напитков, сообщили в орловском управлении ведомства.

Инцидент произошел 27 января. Мужчина выпивал вместе с отчимом и матерью. В процессе посиделки орловец поссорился с ними, схватил нож и вонзил его в шею отчима. Тот выжил только благодаря своевременному вмешательству приехавших медиков.

«В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в СК.

На мужчину возбудили дело по статье «Покушение на убийство».

ИА «Орелград»

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