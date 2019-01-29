К 1 февраля мэрия создаст «летучие бригады» для контроля перевозчиков

29.1.2019 | 10:23 Новости, Общество

Все для того, чтобы маршрутчики не взимали лишнюю плату с горожан

Сегодня утром Александр Муромский дал протокольное поручение создать специальные группы, которые будут комиссионно обследовать маршруты транспорта с 1 февраля и фиксировать нарушения в сфере оплаты за проезд.

Напомним, что в конце прошлого года городской совет принял решение повысить стоимость проезда в транспорте до 20 рублей за наличные и до 17 рублей «безналом» при условии установки терминалов для бесконтактной оплаты. Если терминал установлен не будет, то цена проезда остается прежней — 17 рублей.

Позиция администрации города такова: если в транспорте нет терминала, то транспортное средство должно быть снято с рейса.

Именно для этой цели Муромский поручил Ванифатову создать «летучие бригады», способные покарать перевозчиков взимающих с орловцев лишнюю плату.

ИА «Орелград»

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