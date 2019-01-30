Орловцев призвали убивать клопов

Уничтожение клопа следует провести механическим способом.

Управление Россельхознадзора призвало граждан и хозяйствующие субъекты Орловской и Курской областей провести визуальные обследования возможных мест зимовки коричнево-мраморного клопа и при выявлении карантинного объекта проинформировать об этом специалистов (тел. в Орле (4862) 76-14-69, в Курске (4712) 52-11-39). Кроме того, жителей просят «провести уничтожение клопа механическим способом»

«Коричнево-мраморный клоп включен в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — Наиболее вероятными путями заноса и распространения клопа, является растительная продукция, посадочный материал, продовольственные и промышленные грузы, транспортные средства, тара и упаковочный материал».

Вредитель распространен в странах Юго-Восточной Азии, в США, в странах Европы, в Турции. В России впервые был выявлен в 2017 году на территории Краснодарского края.

В 2018 году его выявляли в республиках Северного Кавказа, Ставропольском крае, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях. С сельхозпродукцией он попадал в Крым, Поволжье, Алтай, Западную Сибирь и другие регионы, но был «вовремя выявлен и уничтожен специалистами Россельхознадзора».

«Коричнево-мраморный клоп способен повреждать более 300 видов растений. Его несложно распознать по внешним признакам. Взрослое насекомое 12-17 мм, коричневатого цвета.

Характерной отличительной особенностью, является наличие перевязок светлого цвета на усиках и темных перевязок на перепончатой части передних крыльев. На голове и переднеспинке имеются округлые медного или голубовато-металлического цвета пятна. Хорошо летает», — отметили специалисты.

ИА «Орелград»