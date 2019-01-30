За ночь в Орле появились кучи и сугробы Клычкова

К одной из надписей даже приехала полиция

В ночь на 30 января орловцы написали краской на сугробах и снежных кучах фамилию губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Фото появилось в социальных сетях.

На Полесскую к «куче Клычкова» приехал экипаж полиции. В итоге надпись просто стерли, оставив снег лежать, как был.

Судя по всему, так орловцы пытаются добиться уборки снега, который уже давно лежит рядом с дорогами и не вывозится. Этот лайфхак впервые применила жительница Москвы в феврале прошлого года: как только она написала на снегу фамилию оппозиционера Алексея Навального, снег тут же убрали.

Напомним, вчера глава Железнодорожного района Юрий Тарасов раскритиковал уборку снега «по заказу из соцсетей». Так, по его словам, дорожная техника постоянно отвлекается от уборки центральных магистралей.

Летом орловцы «переименовали» улицу Васильевскую, на которой никак не могли закончить ремонт дороги, в «улицу Обещаний Клычкова». Это сработало: ремонт сразу ускорился.

ИА «Орелград»