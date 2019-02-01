Стало известно о манипуляциях с орловской землей

Прокуратура озвучила результаты проверок в сфере земельных отношений.

В Орловской области по состоянию на 1 января 2019 года в очереди на земельные участки от государства состоит 1815 семей. Об этом было доложено на расширенном заседании коллегии прокуратуры региона.

Так, в своем докладе прокурор Орловской области Иван Полуэктов отметил, что земля используется не всегда рационально, а иногда и противоправно.

По его словам, неиспользованные земельные доли и свободные земли должностными лицами органов местного самоуправления приобретаются в частную собственность и собственность аффилированных лиц по заниженной стоимости. Хотя чиновники обязаны вовлекать их в оборот, сдавать в аренду, и тем самым пополнять местный бюджет.

Не решена и проблема предоставления многодетным семьям земельных участков. Было отмечено, что предоставляемые участки не имеют надлежащей инфраструктуры и коммуникаций.

«Несмотря на то, что руководителю департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области было внесено представление, работа надлежащим образом не организована», — отметил Иван Полуэктов.

Прокурор потребовал провести проверку в этой сфере и принять меры к привлечению виновных к ответственности.

ИА «Орелград»