В орловском мясе обнаружили чужую ДНК

1.2.2019 | 10:22 Новости, Общество

Мясная колбаса на самом деле оказалась куриной.

В Орловской области в мясной продукции обнаружены «лишние» ДНК. Об этом сообщили в ФГБУ «ЦНМВЛ». Анализ провели специалисты отдела молекулярных исследований Орловской испытательной лаборатории. Они изучили 11 проб мясной продукции.

«По итогам анализа выяснилось, что в двух пробах фарша свиного, в одной пробе свиных консервов, а также в пробе вареной колбасы из мяса свиньи присутствовали ДНК курицы, — пояснили в ЦНМВЛ. — Кроме того, в одной пробе пельменей из мяса птицы было обнаружено ДНК свиньи».

Результаты исследований уже доведены до территориального управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям для принятия мер.

Эксперты отмечают, что присутствие более дешевых компонентов в мясной продукции (к примеру, мяса курицы в продукции из говядины или свинины), как правило, объясняется высокой ценой на сырье или неэффективным контролем качества при производстве.

«Не имея возможности повысить отпускную цену, изготовитель вынужден снижать издержки за счет замены дорогого сырья более дешевым, — говорят специалисты. — При этом дефицит или дороговизна свинины или говядины на рынке не являются оправданием для производителей, скрывающих от потребителей настоящий состав мясной продукции».

ИА «Орелград»

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