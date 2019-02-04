Орел оказался в бешеном кольце

4.2.2019 | 13:14 Новости, Общество

В соседних регионах активизировался опасный вирус.

В январе 2019 года в России зафиксировано 102 случая бешенства. Об этом со ссылкой на данные информационной системы «Сирано» сообщает Орловский филиал ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория».

Орловская область в этом году пока остается благополучной по данному заболеванию. Однако существует большая угроза заноса смертельно опасного вируса.

Сообщается, что наибольшее количество случаев бешенства выявлено у наших соседей в Московской, Тульской, Курской, Белгородской, Владимирской и Смоленской областях.
Вирус отмечался у собак (40 случаев), лис (27), кошек (18), крупного рогатого скота (9), енотовидных собак (4) и по одному случаю у крыс, лосей, волков и песцов.

Как напоминают орловские эксперты, бешенство – это инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства Rabies virus. Вирус вызывает воспаление головного мозга у животных и человека. Передается со слюной при укусе.

ИА «Орелград»

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