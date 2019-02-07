В Ливнах завели 246 дел на детей и родителей

7.2.2019 | 14:25 Новости, Общество

В райцентре подвели итоги работы комиссии по делам несовершеннолетних.

Как сообщили в администрации города Ливны, в 2018 году комиссия рассмотрела 246 дел в отношении детей и родителей. Было вынесено 210 постановлений о назначении административного наказания, при этом в 34 случаях были наказаны подростки.

— За прошедший год было назначено 97 штрафов на общую сумму 89650 рублей, в бюджет города уже поступило 89 процентов указанной суммы, — сообщила главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Маргарита Полуночева. – Фактов употребления наркотических средств несовершеннолетними в 2018 году не зафиксировано.

По ее словам, в 2018 году к административной ответственности было привлечено 170 родителей, в том числе 144 за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а 17 — за распитие спиртных напитков несовершеннолетними, не достигшими возраста 16 лет.

ИА «Орелград»

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