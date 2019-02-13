Дело орловской расчленительницы направлено в суд

Ровно год назад девушка убила своего парня и надругалась над его телом

Следственный комитет передал в суд уголовное дело 22-летней орловчанки, которая в феврале 2018 года убила и расчленила своего молодого человека. Об этом сообщили в орловском управлении СК.

Напомним, жестокое преступление случилось ровно год назад. Изуродованное тело 24-летнего орловца нашла сестра подозреваемой в квартире на улице Бурова. Подозреваемую задержали в считанные часы и поместили в психиатрический стационар.

По словам соседей, пара практиковала БДСМ-игры. Не исключено, что убийство было совершено во время любовных утех. Косвенно это подтверждает тот факт, что парень погиб от удушения. В соцсетях погибший публиковал многочисленные фотографии с оккультными изображениями. В Орле он работал барменом.

В июле прошлого года подозреваемую орловчанку заметили на свободе. Девушку сфотографировали, когда она переходила дорогу. В тот же день появилась новость, что Следственный комитет предъявил ей обвинение в убийстве и надругательстве над телом умершего. Медэкспертиза признала орловчанку ограниченно вменяемой.

Отметим, что до суда одно из обвинений переквалифицировали на более мягкую статью – с убийства на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

Обвинение в надругательстве осталось в силе. В СК уточнили, что орловчанка расчленила труп, испугавшись совершенного преступления.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении СК.

ИА «Орелград»