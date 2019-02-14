В Орле убийца девушки погиб во время следствия

Но дело все равно направили в суд

Орловец, обвиняемый в убийстве 29-летней девушки, скончался во время уголовного разбирательства, сообщили в Следственном комитете региона.

Мужчине было 53 года. В СК уточнили, что он сам нанес себе повреждения, не совместимые с жизнью. Он сделал это у себя дома через несколько дней после убийства.

Как уже рассказывал «Орелград», тело девушки нашли возле дома №14 по улице Маринченко в июле 2018 года. По словам очевидцев, убитая на улице распивала с мужчиной спиртные напитки. В какой-то момент возникла ссора, и он ударил ее ножом в бок. Девушка пыталась доползти до дома, но лишилась сил и умерла.

Убийцей оказался 53-летний житель города Орла. На него завели уголовное дело, но в процессе расследования мужчина погиб. В СК подчеркнули, что против прекращения уголовного дела возражали родственники мужчины.

Теперь оно будет рассмотрено в суде.

ИА «Орелград»