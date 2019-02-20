Клычков сказал, что Путин поддержал его инициативу о «Земском учителе».  Это не его инициатива

Первое ее упоминание в России датировано 2014 годом. После этого о ней говорили регулярно, в том числе и в Орле

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 20 февраля поручил запустить программу «Земский учитель». Ее суть заключается в выделении педагогам, которые переезжают работать на село, до 1 млн рублей. В России уже есть схожая программа «Земский доктор» для поддержки медиков.

«Предлагаю с 2020 года запустить аналогичную программу «Земский учитель», — сказал Путин.

Присутствовавший на послании губернатор Орловской области Андрей Клычков напомнил, что во время встречи с Путиным в августе 2018 года он предложил президенту запустить федеральный проект «Земский учитель».

«Владимир Владимирович поддержал мою инициативу», — написал Клычков в Instagram.

Идея сделать аналог «Земского доктора» для учителей принадлежит не Клычкову. «Орелград» нашел серию упоминаний в СМИ о ее обсуждении, в том числе и с участием депутатов Орловского областного Совета народных депутатов.

В апреле 2014 года на съезде депутатов сельских поселений от «Единой России» инициативу озвучил директор Емуртлинской школы Тюменской области Владимир Иванов.

«В стране существует программа «Земский доктор», когда медицинские работники, отправляясь на работу в сельскую местность, получают государственную поддержку. Почему бы не создать программу «Земский учитель»?» — писало «Тюмень Медиа».

Осенью 2014 года на тот момент врио губернатора Оренбургской области Юрий Берг предлагал проект «Земский учитель» премьер-министру Дмитрию Медведеву, сообщало издание «Оренбургские новости».

«Если по аналогии этой программы принять программу «Земский учитель» — это поможет привлечь молодых учителей в сельские школы. С инициативой о создании такой программы глава региона обратился к Дмитрию Медведеву во время недавней встречи в Москве. Премьер-министра заинтересовала идея и он передал ее на рассмотрение заместителю председателя Правительства России Аркадию Дворковичу», — рассказывало СМИ.

В 2016 году о программе «Земский учитель» заговорили в Бурятии. Участники местных парламентских слушаний направили соответствующие предложения депутатам Госдумы и членам Совета Федерации от республики.

«Также федеральным чиновникам рекомендуется внести предложение о разработке и принятии федеральной программы «Земский учитель», определяющей долгосрочную государственную политику в области социальной поддержки учителей и обеспечения условий для решения проблемы нехватки педагогических кадров в сельской местности», — сообщало издание RuNews24.

В начале 2018 года тренд докатился до Орловской области. На заседании профильного комитета облсовета депутаты решили подготовить обращение о «Земском учителе» в правительство РФ. Смысл тот же – прямая аналогия с врачебной госпрограммой. В конце февраля облсовет принял обращение, писал «Орелград».

Как мы понимаем, Клычков на тот момент уже вовсю работал на Орловщине и готовился к выборам. Во время кампании областная администрация подхватила многие положительные инициативы и вложила их в уста врио губернатора. Так, например, появились «Губернаторские программы», внутри которых было то, чем и так должна заниматься власть: ремонт дорог, благоустройство, наведение порядка в сфере ЖКХ, улучшение демографии и др.

ИА «Орелград»