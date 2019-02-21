В Орле родители стали более добросовестными

Число лишенных родительских прав горожан сократилось почти втрое.

Как сообщили в Орловском горсовете народных депутатов, вопрос о детях-сиротах был поднят на заседании профильного комитета. С положением дел нардепов ознакомила начальник соцблока администрации областной столицы Екатерина Данилевская. Она заверила, что количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Орле снижается уже целое десятилетие.

Согласно приведенным данным, в 2008 году таковых было выявлено 136 детей, в 2011 году — 113, в 2018 году – 73. Примерно такая же тенденция наблюдается и с нерадивыми отцами и матерями. Так, в 2008 году родительских прав были лишены 112 горожан, в 2012 — 76, в 2018 году – 42.

«Депутаты комитета признали работу администрации города Орла по участию в осуществлении деятельности по опеке и попечительству в 2018 году удовлетворительной», — сообщили в пресс-службе городского парламента.

ИА «Орелград»