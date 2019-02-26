Спасатели попросили медиков не делать из них грузчиков

Носить и возить неэкстренных пациентов должна «скорая помощь», отметили в ОАСПС

Орловское областное учреждение «Отряд аварийно-спасательной и противопожарной службы» (ОАСПС) пожаловалось в станцию скорой помощи медиков, которые постоянно просят спасателей переносить и возить больных, хотя это не входит в их полномочия. Об этом говорится в письме ведомства медикам, которое имеется в распоряжении «Орелграда».

В документе указано, что с сентября 2018 года спасатели, которые выезжали на ЧП, более 90 раз оказывали услуги по перемещению пациентов. Это «не входит в функции и задачи» ОАСПС и «влечет за собой необоснованные расходы моторесурса техники и топлива», говорится в обращении. Перемещением пострадавших должны заниматься работники скорой помощи.

ОАСПС попросил главу станции скорой помощи Вадима Костюкова рассказать об этом своим подчиненным, чтобы медики не требовали от спасателей делать то, что они не обязаны.

Обновление. В спасательной службе заверили, что в сложных ситуациях, требующих экстренного вмешательства, будут выезжать на помощь «скорой». Вместе с тем, как говорит собеседник «Орелграда» в отрасли, в последнее время звонки от медиков поступают все чаще.

По факту станция скорой помощи должна иметь достаточный штат сотрудников, способных помочь гражданам. Заметим, что свою недоукомплектованность медики прикрывают за счет МЧС, а не полиции или Росгвардии, где тоже достаточно крепких сотрудников, способных перенести больного.

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Напомним, в начале февраля стало известно о присоединении отделения скорой помощи Плещеевской больницы к орловской станции. Работники потеряли «деревенские» доплаты, которые получали по приписке к Орловскому району.

Как рассказывал «Орелград», по закону Орел и Орловский район должны обслуживать 42 бригады, но в последнее время их стало гораздо меньше. Ожидание помощи в пиковый сезон составляет до 1,5 часа.

ИА «Орелград»