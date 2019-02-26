В Ливнах чума парализовала работу рынка

26.2.2019 | 15:36 Новости, Общество

В райцентре начали подсчитывать убытки от АЧС.

Как сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны», в 2018 году местный муниципальный рынок недосчитался доходов из-за африканской чумы свиней и птичьего гриппа. Напомним, что эти опасные заболевания выявлялись в райцентре в мае и октябре прошлого года, в связи с чем власти вводили карантин. Это сказалось на торговле.

Введение ограничительных мероприятий практически парализовало работу мясного павильона и снизило годовую выручку на 3,4 процента, пишет «УЕ». В итоге муниципальное предприятие вместо запланированной выручки в размере 38 млн рублей фактически получило 36,7 миллиона.

В целом по итогам работы в 2018 году предприятие получило прибыль в размере 11,7 млн рублей, а в бюджет города перечислило 9 миллионов.

ИА «Орелград»

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