Рыбаков: Музалевский превратил облсовет в декорацию

Депутат облсовета жестко раскритиковал спикера.

Депутат орловского облсовета Виталий Рыбаков раскритиковал спикера парламента региона Леонида Музалевского и потребовал от него отменить «антинародные законы», принятые «Единой Россией». Текст обращения опубликован в газете «Орловская среда», приводим его полностью:

Леонид Семенович!

Руководствуясь интересами избирателей, хочу обратиться к вам как к Председателю Орловского областного Совета народных депутатов, Секретарю регионального отделения партии «Единая Россия» с открытым заявлением Леониду Семеновичу Музалевскому и высказать свое особое мнение.

Вы второй созыв возглавляете Орловский областной Совет народных депутатов. За эти годы высший законодательный орган региона, на мой взгляд, понес тяжелые качественные потери и находится в стадии деградации.

При Вас областной Совет перестал быть органом власти избирателей, а стал органом власти Вашей и кучки приближенных к Вам людей. Наш президент Владимир Владимирович Путин сказал: «Институты власти формируются не для того, чтобы те, кто туда добрался, до этой власти, посматривали по сторонам, поплевывали спокойно и получали удовольствие от пребывания в каких-то креслах».

К сожалению, за креслом Вы перестали видеть народ. А народ не видит в Вас защитника своих интересов. Вы дистанцируетесь от самых злободневных проблем, о которых кричат люди – будь то обманутые участники долевого строительства или канализационный коллапс в Овсянниково, убитые дороги или беспредел в госзакупках, сомнительные подрядчики ремонта моста «Дружба» или критический долг областного бюджета.

Областной Совет из самостоятельной ветви власти превратился в статиста, в декорацию. У вас нет собственной позиции, нет компетенций, нет понимания проблем и путей их решения.

Как отметил Президент Путин, «каждый член партии должен иметь программу действий, а если четкого понимания нет, то «нечего приходить во власть«.

Зачем вы пришли во власть, если не в силах вникнуть ни в один вопрос в повестке региона? В области падает промышленность, разоряются предприятия, снижаются позиции в сельском хозяйстве, область лихорадит от заезжих кадров, муниципальные образования еще глубже уходят в стагнацию. Где роль областного Совета в решении этих злободневных проблем? К чему свелась Ваша и облсовета миссия? К разрезанию ленточек на объектах, к которым вы не имеете никакого отношения? К вручению грамот облсовета? При Вас даже эти регалии обесценены и выхолощены. На бланки грамот и благодарностей, согласно плану государственных закупок облсовета, уходит полмиллиона рублей в год, еще почти четверть миллиона – на цветы. Скоро в регионе не останется ненагражденных.

С Вашим приходом к руководству региональным отделением партии и во главу областного Совета узурпирована власть, вытеснены честные, умные и инициативные люди. Вам страшно, что придут талантливее и грамотнее Вас, что Вас заменят? Не потому ли, находясь у руля регионального отделения партии власти Вы не смогли или не захотели создать команду сильных управленцев? Неужели Вы настолько боитесь конкуренции, что не хотите признавать очевидного: партийные ряды нуждаются в качественном обновлении? Однако позитивные перемены в региональном отделении «Единой России» невозможны, пока им руководите Вы. Лишь в случае Вашей отставки можно рассчитывать на то, что ряды реготделения партии пополнят активные, граждански ответственные жители области, которые будут работать в интересах простых граждан, а не узкого круга лиц.

Областной Совет под Вашим руководством утратил связь с народом. Вы никогда не ставили законотворческих задач. При Вас депутатский корпус самостоятельно не инициировал ни одного законодательного акта, направленного на социально-экономическое развитие области, на поддержку предпринимательства, на стимулирование инвесторов, на защиту прав орловчан.

Напротив, при Вас областной Совет стал покорным придатком исполнительной власти, пресмыкаясь перед любым губернатором. Именно с Вашей подачи и при Вашем активном содействии депутаты фракции «Единая Россия» голосовали за законопроекты, существенно ухудшившие условия жизни населения Орловской области. Это Вашими стараниями была поддержана такая инициатива правительства экс-губернатора Потомского, как принятие поправок в закон о транспортном налоге, в результате чего этот налог вырос до уровня аналогичного налога в Москве. Для многих простых жителей Орла и области этот налог стал непосильной нагрузкой. Сюда же относится и переоценка кадастровой стоимости земель, также инициированная чиновниками из команды Потомского и поддержанная депутатами от «Единой России» и Вами лично. В результате ставка земельного налога возросла в 4-10 раз, что нанесло существенный удар по орловским сельхозпроизводителям, а многие хозяйства оказались на грани выживания. При этом ни один из депутатов фракции «Единая Россия» не посмел возразить против этих «драконовских» законов, не вступился за своих избирателей: все молчали и покорно голосовали.

Вы содействовали гигантскому увеличению штата правительства области, которое продвигал экс-губернатор Потомский. Вы проталкивали принятие бюджетов с критическим уровнем государственного долга. Вы никак не реагировали на десятки уголовных дел и на факты увода миллиардов бюджетных рублей.

Вы пресекали любую критику исполнительной власти, лишали права слова, меняли регламент. Вы помогали покрывать чиновников, которые неэффективно и некачественно исполняли свои обязанности, и закрывали глаза на нарушения, обнаруженные правоохранительными органами и КСП. Что в итоге? В итоге — сотни обманутых дольщиков, сотни миллионов украденных рублей в АИЖК, на стадионе им. Ленина, в Бюро технической инвентаризации. Дестабилизация «Орелгосзаказчика», типографии «Труд», Дорожной службы, «Орелфармации». Разбитые и нечищенные дороги, демонтированные мосты, обезображенные театры, разворованный недострой медицинского центра «Титаник» и так далее. Пострадали люди, разграблен бюджет, заморожена экономика, обострилась социальная обстановка.

Не вам ли, Леонид Семенович, были адресованы слова лидера «Единой России» — премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева: «главное, надо стать требовательнее к себе, к своей ежедневной работе, к тем компетенциям, которыми мы занимаемся, к своей репутации».

Самое время поговорить о репутации. Зачем Вы пришли в высшую законодательную власть, Леонид Семенович? Чтобы ваши личные интересы не дали возможности навести порядок в системе пассажирских перевозок? Чтобы вы решали проблемы бизнеса своей семьи и своих друзей? Чтобы делали себе карьеру и получали пенсию по высшему разряду?

Я выскажу мнение, которое, думаю, разделяют многие. Вы утратили управление высшим законодательным органом региона. Вы последовательно уничтожили некогда лучший кадровый состав аппарата облсовета. Компетентных экономистов, экспертов, специалистов вытеснил огромный штат подхалимов, правовиков-заочников, имитирующих работу?

За государственный счет вы расплодили пресс-службу, втрое увеличили ее штат. Вы ставите им задачу писать о вас восторженные заметки, снимать про Вас сюжеты, поднимать Ваш личный медиарейтинг. А вы не читали новую редакцию Устава «Единой России»? Там Вам предписано быть скромным и близким к людям. Людям сложно оценить скромность председателя облсовета, чей семейный годовой доход варьируется от 7 до 30 миллионов рублей. Но если Вам больше удается семейный бизнес, чем спикерство, вернитесь в бизнес! Это будет честнее, чем постепенное уничтожение веры людей в региональную законодательную власть.

Вы позволяете себе разбрасывать государственные деньги на самопиар, когда облсовет не производит главного продукта — не создает законов в интересах избирателей? Формальные голосования по плановым документам – не в счет. Расходы Облсовета только на телеканалы составляют почти два миллиона рублей. Все государственные закупки по ним проводятся с единственными поставщиками. В итоге мы видим на телеэкранах хвалебные сюжеты в ваш адрес.

Притчей во языцех стали шоу с выездными заседаниями облсовета в районы. Туда сгоняются десятки машин и автобусов с депутатами, едут представители исполнительной власти, люди на селе отрываются от работы. Мы заставляем устраивать нам явку с полными залами. Водить по показательным объектам. Накрывать столы. Вы никогда не слышали, как в районах осмеивают Ваши требования устраивать в рабочее время «товарищеские матчи» в волейбол? Люди «с земли», у которых каждая минута на вес золота в посевную, в уборочную страду, ублажают Ваши капризы попрыгать с мячом под телекамеру, чтобы подыграть вашему пиару.

Современная Россия ставит перед собой задачу оптимизации расходов на государственный аппарат, сокращение численности чиновников и депутатского корпуса. Думаю, не ошибусь с утверждением: Вы – единственный в стране спикер облсовета, который имеет семь заместителей. На Орловщине — в одной из самых малых по численности областей России – 7 заместителей председателя Совета, 14 депутатов на постоянной основе (а теперь прибавляется еще один). За государственный счет Вы покупаете себе «политическую безопасность» и лояльность. Это стоит больших бюджетных денег. Каждый освобожденный депутат щедро оплачивается из казны. В их декларациях о доходах фигурируют суммы в 2-3 миллиона рублей в год, а у среднестатистического жителя области – в 10 с лишним раз меньше. У каждого освобожденного депутата — кабинет, оргтехника, персональные машины, премии, отпуска, курортное обеспечение. Вам так спокойнее, это понятно. Но почему избиратели из своего кармана должны оплачивать Ваши политические компромиссы? Почему Ваши комплексы и страхи должен компенсировать областной бюджет?

В соседних, более многочисленных областях на освобожденной основе работают единицы депутатов. Почему в Москве, где почти 15 миллионов жителей, в Мосгордуме 45 депутатов, а в Орловской области, где всего 632 тысячи избирателей, в облсовете 50 депутатов? В горсовете Орла — почти 40? Партия «Единая Россия» требует оптимизировать расходы на органы власти. Почему Вы игнорируете это требование? Почему орловская «Единая Россия» не последовала примеру исполнительной власти региона, которая сократила треть своей численности? Почему лидер орловской «Единой России» не поставил вопрос о сокращении числа своих заместителей и депутатов на освобожденной основе? Почему в числе замов председателя Совета числятся люди, которые в принципе не имеют сферы приложения регионального законотворчества или не живут в Орловской области?

За Вами числятся 3 служебных автомашины, а за облсоветом закреплено порядка 12 единиц автотранспорта. Куда они ездят? Чьи интересы обслуживают? Какая польза рядовым избирателям от этих затрат бюджета? Не одному мне хотелось бы послушать отчет и получить распечатку системы ГЛОНАСС где, по каким надобностям катается служебный автотранспорт облсовета.

Леонид Семенович! Я как депутат Орловского областного Совета народных депутатов призываю Вас найти в себе мужество и признать свои ошибки. Я официально обращаюсь к Вам с требованиями отменить принятые Вами и зависимыми от Вас депутатами фракции «Единая Россия» антинародные законы, а именно:

1. Отменить изменения, внесенные с 1 января 2015 года в Закон Орловской области от 26.11.2002 № 289-ОЗ «О транспортном налоге» в части увеличения размеров налоговых ставок по категориям транспортных средств мощностью двигателя свыше 100 л.с.

2. Выйти с инициативой о пересмотре кадастровой стоимости земель и соответственно об уменьшении ставок земельного налога и налога на недвижимость.

3. Создать рабочую группу по разработке законодательных инициатив, направленных на сокращение численности депутатов Орловского областного Совета народных депутатов, с тем, чтобы следующий созыв депутатов формировался по новой (оптимизированной) схеме представительства.

4. Создать рабочую группу по анализу функциональной нагрузки заместителей Председателя Орловского областного Совета народных депутатов и депутатов, работающих на постоянной основе, с целью последующего сокращения их численности до одного заместителя.

5. Инициировать рассмотрение вопроса об отмене пенсионных льгот для депутатов облсовета, работающих на постоянной основе.

6. Провести служебную проверку эффективности деятельности Управления по взаимодействию со средствами массовой информации и обоснованности государственных закупок Орловского областного Совета народных депутатов по размещению информации о деятельности облсовета на предмет использования бюджетных средств на персональный пиар Музалевского Л.С.

7. Принять решение о радикальном сокращении числа транспортных единиц, закрепленных за Орловским областным Советом народных депутатов.

ИА «Орелград»