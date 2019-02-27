В Орле выживший в аварии водитель понес суровое наказание

Виновник смертельного ДТП отправится в колонию-поселение.

Вердикт по делу о смертельном ДТП вынес суд Ливенского района. Авария произошла в октябре 2017 года. Подсудимый находился за рулем автомобиля «Хендай Элантра». Проведенная после аварии экспертиза показала, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

В третьем часу ночи на трассе Орел – Тамбов пьяный водитель выехал на полосу встречного движения. В результате произошло лобовое столкновение иномарки с автомобилем ВАЗ-212140, водитель которого от полученных травм скончался.

Суд наказал виновника аварии лишением свободы сроком на 2 года и 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.

Отбывать наказание водитель будет в колонии-поселении.

ИА «Орелград»