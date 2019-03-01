Бывший советник Клычкова организует в Орле медицинскую конференцию

Она будет посвящена почечной недостаточности

Бывший советник губернатора Орловской области Павел Воробьев организует в Орле научно-практическую конференцию на тему почечной недостаточности. Об этом сообщается на сайте Московского городского научного общества терапевтов, которое возглавляет Воробьев.

Конференция пройдет в «Гринне» 2 марта. На нее пригласили губернатора Андрея Клычкова, начальника облздрава Ивана Залогина и его заместителя Павла Сергеева, ректора ОГУ Ольгу Пилипенко, главу мединститута ОГУ Ирину Снимщикову.

«Конференция посвящена теме почечной недостаточности, которая встречается в общетерапевтической практике часто, являясь осложнениями сахарного диабета, артериальной гипертонии, заболеваний почек. Ранняя диагностика почечной недостаточности является большой проблемой, так как больные активно не обращаются, а методы скрининга не используются. В результате почечная недостаточность диагностируется на поздних стадиях, что сокращает продолжительность и уменьшает качество жизни больных», — указано в письме Воробьева.

На конференцию пригласили врачей, специалистов гемодиализа, пациентов. Она начнется в 11:00.

Напомним, Павел Воробьев проработал советником губернатора Орловской области с февраля по октябрь 2018 года. Он рассказал, что при назначении Клычков пообещал ему должность вице-губернатора Орловской области, но после своего избрания предложил «оставить все как есть». Советник принял решение уйти, потому что ничего не мог сделать на своем посту.

ИА «Орелград»