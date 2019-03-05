Орловец в суде признал, что ездил пьяным за рулем

В Новосиле рассмотрели дело о повторной пьяной езде.

Подробности сообщили в суде Новосильского района. Местный житель в октябре 2018 года попался сотрудникам полиции пьяным за рулем. Его привлекли к административной ответственности, поскольку подобное правонарушение он совершил впервые.

Надо сказать, что мужчина обжаловал решение суда, но своего не добился. Его наказали «стандартным» штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишили права управления транспортными средствами на срок 1 год и 7 месяцев. Решение вступило в силу в ноябре 2018 года.

А уже в декабре 2018 года тот же водитель вновь вызвал подозрения. Его поймали за рулем, то есть он уже нарушил закон. Поскольку был временно лишен прав. Кроме того, мужчина «в присутствии понятых отказался выполнить законное требование уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения».

В результате на него завели уголовное дело за повторную пьяную езду. В суде мужчина не стал отрицать, что сел за руль пьяным. Он признал вину. На сей раз ему было назначено наказание в виде обязательных работ на срок 320 часов с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года.

Приговор может быть обжалован.

ИА «Орелград»