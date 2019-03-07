В Орле опровергли популярный миф о мимозе на 8 Марта

Специалисты считают это растение акацией.

Управление Россельхознадзора выступило с разъяснением в преддверии празднования 8 Марта. Одним из самых популярных цветов на этот праздник является мимоза. Однако эксперты считают, что большинство жителей региона заблуждаются относительно названия и происхождения этого символа весны.

«А вообще мимоза — это вовсе и не мимоза! — следует из сообщения ТУ Россельхознадзора. — В России в обиходной речи мимозой часто называют некоторые виды акации. Мало кто знает, что настоящее название привычной нам «мимозы» — Акация серебристая или Акация подбеленная (Acacia dealbata)».

Сообщается, что этот вид с 1852 года широко распространен на Черноморском побережье Кавказа. Ветки этого растения каждый год и дарят женщинам на 8 Марта.

«Наша область не является исключением, — говорят в управлении. — Ежегодно в преддверии 8 Марта рынки и улицы города Орла и Орловской области «пестрят» разноцветными цветочными торговыми точками».

И это вызывает опасение у специалистов. Дело в том, что с южным растением в нашу область могут проникнуть опасные карантинные объекты. Например, такой вредитель как коричнево-мраморный клоп. Специалисты говорят, что вероятность его проникновения с поступающими из Абхазии и Краснодарского края ветвями Акации серебристой очень велика.

«Покупатель, приобретая весенний букет, вправе поинтересоваться, откуда завезены цветы и есть ли на них документы, подтверждающие карантинное фитосанитарное состояние, — подчеркнули в Россельхознадзоре. — В связи с этим обращаем внимание продавцов такой весенней продукции на необходимость соблюдения требований действующего законодательства в области карантина растений».

ИА «Орелград»