Кто превратил аэропорт Орла в проходной двор и почему туда вывозят мусор?

Удивительная метаморфоза произошла с сотней гектаров в черте облцентра

На днях владелец участка, находящегося под аэропортом «Орел-Южный» получил предписание устранить свалку мусора, которая там образовалась за зиму. В общем-то, это не удивительный факт, так как региональный оператор прилагает в этом году максимум усилий, чтобы в Орле плодились крысы, мыши, блохи, клопы и сопутствующие им болезни.

Планерка в мэрии еженедельно превращается в рыдание глав районов. Уже четвертое совещание проходит по одной и тоже схеме: каждый из районных чиновников докладывает, что свалки зарастают и не вывозятся, а ситуация накаляется. После них встает представитель «Зеленой рощи» и сообщает в зависимости от ситуации: а) виноват перевозчик б) виноват мусороперерабатывающий завод «Экосити».

Сегодня на планерке был опять виноват последний. Владелец завода, дескать, очень привередлив. Не принимает крупногабаритный мусор, и на заводе постоянно очередь. Тут выяснилось, что полигон «Экограда» расположенный в Нарышкино, перестал принимать мусор. Вот неожиданность! Перестал принимать сразу после фильма экологов, который был опубликован на прошлой неделе на YouTube с фиксацией огромной кучи мусора и ряда нарушений.

Представитель регионального оператора ни одной интонацией не допустил в адрес «Экограда» даже укора. Может быть, потому что директор «Зеленой рощи» всего полгода назад покинул пост в «Экограде», а может, по каким-то иным причинам.

Следует вернуться в январь 2019, когда на улице Авиационной в непосредственной близости к аэропорту на свободном клочке земли вдруг появились от 10 до 12 контейнеров «Экограда». И огромные 20-кубовые контейнеры. Как выяснилось, тут без разрешения велась перегрузка мусора.

После публикации «Орелграда» лавочку свернули, но позже читатели сообщили, что мусоровозы поехали на территорию аэропорта и там проворачивают свои делишки с отходами. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что мусор на аэропорту, за который выписали предписание, принадлежит предположительно «Экограду».

Ситуация с аэропортом после приезда в Орел Андрея Клычкова вызывает опасение. В прошлом году его оккупировали мотоциклисты, и это совпало с увлечением Клычкова мотоделом. Для чего Клычков открыл в Орле категорию «А». На итоговый экзамен к нему пришел сам начальник ГИБДД Александр Коршунов.

С этого момента в аэропорт «Орел-Южный» широко распахнулись двери. Он стал, как это стало модно называть в последний год, общественной территорией. С всеми вытекающими последствиями: покатушками на всех видах транспорта в любом состоянии, зимой туда стали вывозить тонны снега, а региональный оператор стал валить туда отходы.

Хочется напомнить, что у объекта с огромной территорией должны быть закрыты ворота и въезд транспортных средств на аэропорт должен осуществляться по пропускам. Потому что эта территория уже больше похожа на общественный туалет, организованный под патронажем любителя покататься на мотоцикле без лишних глаз.

ИА «Орелград»