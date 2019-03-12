Окончен бал, погасли свечи: огоньки на мостах не пережили зиму

Сегодня чиновники заявили, что гарантийным ремонтом иллюминации некому заниматься. А как все начиналось!

На планерке в мэрии 12 марта был поднят вопрос освещения города. Одним из пунктов стали волшебные огоньки на мостах Орла, которыми умилялись пользователи соцсетей. Китайские светодиодные лампочки на металлических конструкциях, притянутые пластиковыми стяжками, поразили в самую душу советника губернатора Андрея Клычкова Сергея Лежнева. О чем он не преминул высказаться в соцсетях.

На это «удовольствие» перед выборами Клычкова было потрачено 26 миллионов рублей, а заложено и вовсе 39 млн. После новогодних праздников огоньки стали гаснуть, а обслуживать их, как оказалось, некому.

УКХ Орла попыталось заставить подрядчика по гарантии отремонтировать светодиодные конструкции, которые по контракту должны были обслуживаться 5 лет, но подрядчик почил в бозе и не подаёт признаков жизни.

В эти весенние дни, если верить и.о. начальника УКХ Светлане Балашовой, юристы организации вместо насущных весенних городских проблем решают вопросы с «распечаткой банковской гарантии». Это позволит найти средства на ремонт светодиодных конструкций. И это еще не все. Средств хватит на один раз, а затем все это китайское светодиодное handmade-барахло ляжет тяжким грузом на плечи бюджета Орла.

Тем временем журналисты нашего издания перечитывают текст, написанный осенью прошлого года о том, как проводился конкурс, как подрядчик нарушил условия и сделал 2D вместо 3D конструкций, как фактически без разрешения взял чужие интеллектуальные разработки.

Стоило ли областным властям заставлять мэрию тратить на барахло 26 миллионов? Вместо того, чтобы вложить их в ремонт дорог и не позориться этой весной с ямами в асфальте, где горожане теряют колеса.

ИА «Орелград»