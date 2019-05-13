В Орле возбудили первое в истории дело о препятствии работе журналиста

Дебошир во время съемки ударил журналиста ГТРК «Орел»

Следственный комитет по Орловской области возбудил первое в истории региона уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста», сообщает «Орловское информбюро».

Его фигурантом стал житель Орла, который в январе 2019 года сел за руль пьяным. Его остановили инспекторы ГИБДД. Задержание снимал спецкор ГТРК «Орел». Мужчине не понравилось присутствие журналиста, и он ударил его ногой в область туловища.

«Указанные обстоятельства (задержание сотрудниками ГИБДД – прим. ред.) фиксировались специальным корреспондентом ГТРК «Орёл», в связи с чем подозреваемый потребовал от журналиста прекратить видеосъемку. Получив обоснованный отказ на его требования, применил насилие в отношении журналиста, ударив последнего ногой в область туловища», — заявили в СК.

Согласно Уголовному кодексу РФ, за воспрепятствование работе журналиста суд может оштрафовать виновного на 80 тысяч рублей, назначить до 360 часов обязательных работ или год исправительных работ.

Кстати, на дебошира завели еще и второе дело — по статье об оскорблении полицейских. Оно уже передано в суд.

ИА «Орелград»