В горсовете рассказали, почему Орел живет бедно

В городском парламенте обсудили исполнение бюджета за 2018 год.

Депутаты Орловского горсовета и общественность провели публичные слушанию по отчету об исполнении бюджета за 2018 год. Краткий отчет об этом событии представила парламентская пресс-служба. Со ссылкой на мэра Орла Василия Новикова она сообщает, что в прошлом году главный финансовый документ областного центра корректировался 12 раз. То есть депутаты рассматривали такие вопросы каждый месяц.

По словам Новикова, «все задачи по жизнеобеспечению города приходилось решать в условиях серьезного ограничения в ресурсах». Мэр посетовал на снижение собственных доходов города. Так, в 2015 году их сумма составила 2,47 миллиарда рублей. А в 2018-м сумма собственных доходов сократилась до 2,3 миллиарда.

По мнению городских парламентариев, в этой тенденции прослеживается определенный парадокс, поскольку налоговые сборы ежегодно растут. Почему же Орел становится беднее? Причина, как считают в горсовете, кроется в несправедливом распределении налогов. Кстати, об этом городские депутаты трубят уже не первый год.

На слушаниях было отмечено, что в 2018 году в муниципальный бюджет поступило всего 10.5 процента суммы налогов, собранных в городе. Кстати, в 2015 году показатель составлял 12,1 процента. Латать бюджетные дыры Орлу приходится за счет безвозмездных поступлений из региональной казны.

«К сожалению, город Орел, как и многие крупные города, является заложником сложившейся системы межбюджетных отношений, чрезмерно централизованной и инертной, — считает Василий Новиков. — Будучи бюджетным донором Орловской области, город не может выполнить самостоятельно практически ни одной серьезной программы. Существующая система распределения налоговых доходов привела к хронической нехватке собственных средств для покрытия расходных полномочий муниципального образования, о чем свидетельствует ежегодный рост муниципального долга и расходов на его обслуживание».

Он напомнил, что в последние годы горсовет неоднократно обращался к властям области с просьбой увеличить для Орла долю отчислений по НДФЛ, собранному в городе.

«К сожалению, она (инициатива – прим. «Орелград») не получила результативного отклика, и нам предстоит продолжить работу в этом направлении, чтобы позиция депутатов областного центра была учтена и отражена в региональном бюджете, — подытожил Новиков. — Для сведения скажу, что каждый процент дополнительных отчислений по НДФЛ принес бы в казну нашего города в 2018 году порядка 57 млн рублей доходов, по налогу, взимаемому с упрощенной системы налогообложения — 8,8 млн рублей».

ИА «Орелград»

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