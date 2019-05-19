Опасное орловское молоко всплыло в Брянске

19.5.2019 | 16:00 Новости, Общество

Недоброкачественная орловская продукция была выявлена экспертами.

Подробности сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора. Информация о некачественном товаре появилась в единой государственной системе раннего оповещения «СИРАНО».

Поступила она туда после проведения лабораторных исследований в ФГБУ «Брянская МВЛ». Эксперты соседнего региона изучили образцы сырого коровьего молока, кстати, отобранные на молокозаводе брянского же города Карачева.

Пробы не соответствовали требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» по микробиологическим показателям. Как пояснили в ТУ Россельхознадзора, речь идет о превышении количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов КМАФАнМ.

Было проведено административное расследование. Оно показало, что некачественное молоко было произведено в Орловской области. Под подозрение попало сразу несколько производителей. По итогам проверки должностные лица этих агрофирм, допустившие выпуск недоброкачественной молочной продукции, были привлечены к административной ответственности.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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