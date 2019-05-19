В Орле на ярмарке поймали «черного» садовода

19.5.2019 | 13:59 Новости, Общество

Мужчина пытался сучить дачникам недоброкачественный товар.

Как пояснили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, нарушение законодательства было выявлено в ходе планового рейда. Весной они традиционно проходят в местах продажи посадочного материала.

Так, на ярмарке выходного дня, работающей в Орле на Комсомольской площади, был обнаружен некий торговец. Он предлагал покупателям саженцы плодовых деревьев и ягодных кустарников.
Однако документов, удостоверяющих сортовые и посадочные качества, у него не оказалось. То есть продавец, по сути, предлагал покупателям «кота в мешке».

«В непроверенном посадочном материале могут содержаться вредители и возбудители болезней, покупать такие саженцы небезопасно», — предупреждает Россельхознадзор.

В отношении физического лица был составлен протокол и вынесено постановление о наложении административного штрафа. Всего же у него было 170 саженцев сомнительного качества.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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