Пожилой орловец застрелил жену и покончил с собой

Трагедия случилась в Мценском районе

Престарелый житель деревни Большая Каменка Мценского района застрелил жену, а затем покончил с собой, сообщили в Следственном комитете по Орловской области.

Тела супругов нашли в их доме 21 мая. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух лиц. Впрочем, первая версия силовиков гласит, что убийца уже мертв.

По данным следствия, супруги поссорились. Мужчина достал охотничье ружье и застрелил жену, а затем умер вследствие самоубийства. На его теле также было найдено огнестрельное ранение.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»