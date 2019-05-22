Пожилой орловец застрелил жену и покончил с собой

22.5.2019 | 9:46 Новости, Происшествия

Трагедия случилась в Мценском районе

Престарелый житель деревни Большая Каменка Мценского района застрелил жену, а затем покончил с собой, сообщили в Следственном комитете по Орловской области.

Тела супругов нашли в их доме 21 мая. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух лиц. Впрочем, первая версия силовиков гласит, что убийца уже мертв.

По данным следствия, супруги поссорились. Мужчина достал охотничье ружье и застрелил жену, а затем умер вследствие самоубийства. На его теле также было найдено огнестрельное ранение.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования