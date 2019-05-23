Облсуд отказался менять приговор датчанину Кристенсену

Жалобу оставили без удовлетворения

Орловский областной суд 23 мая оставил в силе приговор гражданину Дании Деннису Кристенсену, которого осудили за участие в религиозной организации «Свидетели Иеговы», признанной экстремистской.

«Апелляционная жалоба защитников оставлена без удовлетворения», — сказала РИА Новости пресс-секретарь облсуда Дина Ягупова.

Денниса Кристенсена задержали 25 мая 2017 года во время совместного чтения Библии, у ряда членов организации провели обыски. Напомним, что орловский суд признал местную организацию «Свидетели Иеговы» экстремистской в 2016 году. А 20 апреля 2017 года Верховный суд по инициативе Минюста принял аналогичное решение в отношении «Свидетелей Иеговы» в целом и запретил их деятельность на территории России.

В 2017 году Кристенсен стал первым «Свидетелем Иеговы», арестованным на территории РФ.

В феврале 2019 года Железнодорожный райсуд Орла приговорил Кристенсена к шести годам тюрьмы. После этого глава МИД Дании Андерс Самуэльсен обвинил суд в нарушении свободы вероисповедания.

По подсчетам СМИ, в России возбуждено около 80 дел против участников религиозной организации «Свидетели Иеговы».

ИА «Орелград»