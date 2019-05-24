Депутаты поставили мэрии ультиматум из-за МУП «ЖРЭП»

Горсовет потребовал составить план спасения предприятия.

Единственная муниципальная управляющая компания МУП «ЖРЭП» (Заказчик) оказалась на грани банкротства. Информация об этом была озвучена на заседании профильного комитета Орловского горсовета народных депутатов. Она обслуживает около 200 многоквартирных домов.

Банкротство приведет к тому, что жильцы этих домов останутся без УК. И нет гарантии, что другие управляющие компании пожелают взять этот жилищный фонд.

Как рассказали в пресс-службе горсовета, один из кредиторов уже обратился у суд с заявлением о банкротстве МУП «ЖРЭП» (З). Долг составляет около 13 миллионов рублей. В принципе, власти города могут найти такую сумму и помочь погасить задолженность. Но это станет сигналом для других кредиторов.

«Мы можем нарастить доходную часть за счет новых домов, но предприятию нужна уверенность, что городская власть намерена его сохранить, чтобы брать на обслуживание эти новые дома», — отметил руководитель МУП ЖРЭП (З) Юрий Чемеров.

По мнению первого замглавы администрации города Олега Минкина, «предприятие рентабельно, оно гасит долги прошлых лет». Однако совершенно в ином ключе высказалась председатель КСП Татьяна Успенская. «Проводившаяся раннее проверка выявила массу нарушений, мы не знаем — наведен там сегодня порядок, или средства будут выделены впустую», — сказала она.

Напомним, что проверка охватила 2017 и 2018 годы. Как следует из отчета КСП, «грубые нарушения правил бухгалтерского учета привели к нереальному завышению стоимости чистых активов».

Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности в МУП «ЖРЭП» (З) по итогам 2016-2017 годов не проводилась. Неэффективное управление предприятием привело к росту прочих расходов, размер которых за 2017 год составил 19,1 млн рублей.

«Основная доля прочих расходов приходится на расходы по решению арбитражного суда в сумме 7 ,7 млн рублей по погашению кредиторской задолженности АО «Орелгортеплоэнерго», — отмечает КСП. — Контрольным мероприятием установлено, что задолженности перед указанным предприятием у МУП «ЖРЭП» (З) по состоянию на 01.01.2017 г. не было. Документы по возникновению дебиторской задолженности отсутствуют, списана задолженность в сумме 3,3 млн. рублей, как просроченная так же без подтверждения первичными документами».

Депутаты горсовета потребовали от администрации города до 14 июня представить «конкретные предложения о дальнейшей деятельности МУП ЖРЭП (З) и мерах по выводу его из кризисного состояния».

ИА «Орелград»