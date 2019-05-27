Клычков за 2018 год стал в три раза богаче

В минувшем году губернатор заработал более 2,8 млн рублей

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в 2018 году заработал 2 824 127 рублей, следует из его декларации о доходах.

В собственности у губернатора нет недвижимости. К автомобилю ЛУАЗ прибавился мотоцикл Ducati Monster 696.

Клычков вместе с супругой и двумя детьми пользуется квартирой площадью 386,6 квадратных метров – в прошлом году ее также не было в декларации. Такая же квартира фигурировала в декларациях бывшего главы региона Вадима Потомского — скорее всего, речь идет о губернаторском жилье в поселке Дружный Орловского района.

Кстати, первая леди Орловской области Валерия Клычкова за 2018 год заработала 18 копеек. У нее есть четверть квартиры площадью 54,5 квадратных метров.

Напомним, в 2017 году Клычков заработал чуть более 961 тысячи рублей, оказавшись самым бедным из членов регионального правительства. За год доход главы региона вырос почти в три раза.

Клычков вступил в должность губернатора Орловской области в сентябре 2018 года, до этого он был временно исполняющим обязанности главы региона. За последний год работы в Мосгордуме (2016) Клычков заработал всего 512,6 тысяч рублей. Переезд из столицы в провинцию пошел на пользу его благосостоянию.