Под Орлом началась борьба с борщевиком Сосновского

27.5.2019 | 13:57 Новости, Общество

Опасное растение уничтожают за счет местного бюджета. 

Как сообщили в администрации Орловского района, борьба ведется «на территориях отдельных поселений в рамках муниципальной программы по борьбе с борщевиком Сосновского».

Так, уже обработаны химикатами выявленные очаги произрастания этого растения. Кстати, гербициды применяют и на территории личных подсобных хозяйствах. Обработки прошли в деревнях Жилина, Лесная, Крутая Гора, Пугачевка, Агеевка и других на общей площади 10 га. Всего планируется обработать 16 га.

«На сравнительно небольшой площади — 300 квадратных метров, преимущественно вдоль водоемов, специалисты скашивают борщевик, — добавили в администрации района. — Такие мероприятия проведены в деревнях Касьяновка, Пашково, Тайное. Специалисты стараются не допустить цветения растения, чтобы не было новых всходов».

Как пояснили в Россельхознадзоре, борщевик Сосновского (Heraclеum sosnоwskyi) – это растение, обладающее способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги. В середине XX века его завезли в нашу страну и культивировали для производства силоса.

Однако довольно скоро выяснилось, что борщевик не очень полезен для КРС. Кроме того, он быстро одичал и захватил большие территории. Вероятно, ошибкой 1970-х годов было и то, что борщевик начали высаживать вдоль дорог «для предотвращения выхода на них сельскохозяйственных и диких животных».

Эксперты говорят, что листья и плоды этого растения богаты эфирными маслами, содержащими фурокумарины. Именно эти вещества при попадании на кожу могут вызвать фотохимический ожог.

Фурокумарины содержатся в соке борщевика и повышают чувствительность организма к восприятию солнечного света. Попавший на кожу сок под влиянием солнечного света (ультрафиолета) способен усиливать пигментацию и вызывать дерматиты, то есть те самые ожоги.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования