Под Орлом началась борьба с борщевиком Сосновского

Опасное растение уничтожают за счет местного бюджета.

Как сообщили в администрации Орловского района, борьба ведется «на территориях отдельных поселений в рамках муниципальной программы по борьбе с борщевиком Сосновского».

Так, уже обработаны химикатами выявленные очаги произрастания этого растения. Кстати, гербициды применяют и на территории личных подсобных хозяйствах. Обработки прошли в деревнях Жилина, Лесная, Крутая Гора, Пугачевка, Агеевка и других на общей площади 10 га. Всего планируется обработать 16 га.

«На сравнительно небольшой площади — 300 квадратных метров, преимущественно вдоль водоемов, специалисты скашивают борщевик, — добавили в администрации района. — Такие мероприятия проведены в деревнях Касьяновка, Пашково, Тайное. Специалисты стараются не допустить цветения растения, чтобы не было новых всходов».

Как пояснили в Россельхознадзоре, борщевик Сосновского (Heraclеum sosnоwskyi) – это растение, обладающее способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги. В середине XX века его завезли в нашу страну и культивировали для производства силоса.

Однако довольно скоро выяснилось, что борщевик не очень полезен для КРС. Кроме того, он быстро одичал и захватил большие территории. Вероятно, ошибкой 1970-х годов было и то, что борщевик начали высаживать вдоль дорог «для предотвращения выхода на них сельскохозяйственных и диких животных».

Эксперты говорят, что листья и плоды этого растения богаты эфирными маслами, содержащими фурокумарины. Именно эти вещества при попадании на кожу могут вызвать фотохимический ожог.

Фурокумарины содержатся в соке борщевика и повышают чувствительность организма к восприятию солнечного света. Попавший на кожу сок под влиянием солнечного света (ультрафиолета) способен усиливать пигментацию и вызывать дерматиты, то есть те самые ожоги.

ИА «Орелград»