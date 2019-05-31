Облсовет согласовал двукратное увеличение штрафа для безбилетников

МУП ТТП просило поднять сумму наказания до 500 рублей

Орловский областной Совет народных депутатов 31 мая в первом чтении согласовал увеличение суммы штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте Орла с 100 до 200 рублей.

Как уже рассказывал «Орелград», этот же вопрос в мае рассматривали на комитете горсовета. Однако депутаты посчитали вопрос не проработанным – чиновники не предоставили статистику нарушений.

В облсовет инициативу внес комитет по законодательству и правопорядку. В пояснительной записке указано, что размер штрафа за безбилетный проезд не менялся с 2007 года, а тариф с тех пор значительно вырос. Увеличение суммы должно «повысить дисциплинированность населения».

Руководство ТТП просило поднять штрафы до 500 рублей, однако депутаты согласились увеличить сумму только вдвое. Они посчитали, что в городе не самая лучшая экономическая обстановка, и крупный штраф сильно ударит по карману жителей.

Депутат облсовета Виталий Рыбаков заявил, что штраф вообще не нужно поднимать – даже увеличение на 100 рублей станет ощутимым. И призвал поступить так же всех коллег. Однако решение было принято: 35 человек проголосовали «за», семь выступили «против».

ИА «Орелград»